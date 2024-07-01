  • 12 июля 202412.07.2024пятница
  • USD87,9880
    EUR95,6817
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

На мусоросортировочном заводе в Тюмени отходы проверяют с помощью тепловизора

Общество, 17:14 12 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Единый многоэтапный контроль проходят автомобили с отходами при въезде на территорию Тюменского мусоросортировочного завода. Это делают в целях обеспечения безопасности. Одним из ключевых этапов является тепловизионная проверка, которая осуществляется с помощью специализированного оборудования, установленного на контрольно-пропускном пункте.

Тепловизионный анализ проходит в режиме реального времени. Оборудование позволяет исключить риск попадания на завод тлеющих или горящих материалов, которые могут быть невидимы для человеческого глаза в закрытом кузове спецтехники.

"Случаи размещения в контейнерах тлеющих отходов возможны как летом, так и зимой. Из-за недостаточной осторожности жителей области в них могут оказаться не до конца потушенные угли, окурки или зола. Это создает риск возгорания, который мы стремимся предотвратить благодаря дополнительным мерам контроля", – сказали в пресс-службе ООО "ТЭО".

Процедура досмотра транспорта включает в себя пять этапов контроля: идентификация транспортного средства; двойной визуальный осмотр – при въезде и на этапе выгрузки, чтобы обнаружить запрещённые к захоронению или опасные отходы; радиометрический контроль для выявления радиоактивных материалов; тепловизионный анализ для обнаружения скрытых источников тепла; взвешивание с последующим внесением данных в автоматизированную систему учёта отходов и передачей информации в государственную информационную систему с фото- и видеофиксацией.

Машины, которые не прошли проверку, к въезду на территорию завода не допускаются. Если сработали радиационные датчики, специалисты завода вызывают специализированные службы для дальнейшей работы с содержимым автомобиля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мусоропереработка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 12.07.2024Тюменский учитель подготовила 14 стобалльников по математике
18:09 12.07.2024Бордюры на Цветном бульваре моют с использованием шампуней
17:58 12.07.202413 июля - события дня
17:25 12.07.2024В селе Тюменского района открыли "Русскую избу" с редкими экспонатами