На мусоросортировочном заводе в Тюмени отходы проверяют с помощью тепловизора

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Единый многоэтапный контроль проходят автомобили с отходами при въезде на территорию Тюменского мусоросортировочного завода. Это делают в целях обеспечения безопасности. Одним из ключевых этапов является тепловизионная проверка, которая осуществляется с помощью специализированного оборудования, установленного на контрольно-пропускном пункте.

Тепловизионный анализ проходит в режиме реального времени. Оборудование позволяет исключить риск попадания на завод тлеющих или горящих материалов, которые могут быть невидимы для человеческого глаза в закрытом кузове спецтехники.

"Случаи размещения в контейнерах тлеющих отходов возможны как летом, так и зимой. Из-за недостаточной осторожности жителей области в них могут оказаться не до конца потушенные угли, окурки или зола. Это создает риск возгорания, который мы стремимся предотвратить благодаря дополнительным мерам контроля", – сказали в пресс-службе ООО "ТЭО".

Процедура досмотра транспорта включает в себя пять этапов контроля: идентификация транспортного средства; двойной визуальный осмотр – при въезде и на этапе выгрузки, чтобы обнаружить запрещённые к захоронению или опасные отходы; радиометрический контроль для выявления радиоактивных материалов; тепловизионный анализ для обнаружения скрытых источников тепла; взвешивание с последующим внесением данных в автоматизированную систему учёта отходов и передачей информации в государственную информационную систему с фото- и видеофиксацией.

Машины, которые не прошли проверку, к въезду на территорию завода не допускаются. Если сработали радиационные датчики, специалисты завода вызывают специализированные службы для дальнейшей работы с содержимым автомобиля.