27 километров канализационных труб промоют в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Почти 27 км канализационных труб промоют в областном центре за лето. Как сообщает "Росводоканал Тюмень", работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта. Сейчас спецмашины работают на улицах Кремлёвской и Осипенко. В ближайшее время предстоит промыть сети в районе улицы Лунёва, Осипенко, Щербакова и Сперанского.

"Плановую промывку мы проводим без ограничения водоснабжения. Когда город засыпает и поток в системе уменьшается, в канализационную трубу под давлением 160 атмосфер подается вода. Мощная струя сбивает со стенок мусор и жир, а другая труба всё собирает", - рассказал замначальника цеха эксплуатации сетей Константин Бушуев.

Отметим, что такие машины смогут работать только в тёплый сезон.