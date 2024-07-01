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27 километров канализационных труб промоют в Тюмени

Общество, 16:41 12 июля 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Почти 27 км канализационных труб промоют в областном центре за лето. Как сообщает "Росводоканал Тюмень", работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта. Сейчас спецмашины работают на улицах Кремлёвской и Осипенко. В ближайшее время предстоит промыть сети в районе улицы Лунёва, Осипенко, Щербакова и Сперанского.

"Плановую промывку мы проводим без ограничения водоснабжения. Когда город засыпает и поток в системе уменьшается, в канализационную трубу под давлением 160 атмосфер подается вода. Мощная струя сбивает со стенок мусор и жир, а другая труба всё собирает", - рассказал замначальника цеха эксплуатации сетей Константин Бушуев.

Отметим, что такие машины смогут работать только в тёплый сезон.

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# Росводоканал Тюмень

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