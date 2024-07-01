  • 12 июля 202412.07.2024пятница
  • USD87,9880
    EUR95,6817
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

Тюменские подростки изучат семейные традиции разных народов

Общество, 16:52 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Официальное открытие смены летнего оздоровительного лагеря под названием "Семь и Я", приуроченной к Году семьи в России, состоялось в областном центре профилактики и реабилитации.

На первую смену заехали более 50 подростков со всей Тюменской области в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В течение двух недель участники оздоровительного лагеря узнают о традициях семьей у разных народов, населяющих страну, изучат способы укрепить семейные ценности, остаться в любви и гармонии со своими близкими.

Директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев призвал мальчишек и девчонок с пользой провести нынешнее лето и выразил уверенность, что оно запомнится только положительными эмоциями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# детские лагеря

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 12.07.2024Тюменский учитель подготовила 14 стобалльников по математике
18:09 12.07.2024Бордюры на Цветном бульваре моют с использованием шампуней
17:58 12.07.202413 июля - события дня
17:25 12.07.2024В селе Тюменского района открыли "Русскую избу" с редкими экспонатами