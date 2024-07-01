Тюменские подростки изучат семейные традиции разных народов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Официальное открытие смены летнего оздоровительного лагеря под названием "Семь и Я", приуроченной к Году семьи в России, состоялось в областном центре профилактики и реабилитации.

На первую смену заехали более 50 подростков со всей Тюменской области в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В течение двух недель участники оздоровительного лагеря узнают о традициях семьей у разных народов, населяющих страну, изучат способы укрепить семейные ценности, остаться в любви и гармонии со своими близкими.

Директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев призвал мальчишек и девчонок с пользой провести нынешнее лето и выразил уверенность, что оно запомнится только положительными эмоциями.