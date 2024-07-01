В селе Тюменского района открыли "Русскую избу" с редкими экспонатами

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

Музейную комнату "Русская изба" открыли в Доме культуры с. Онохино Тюменского района. Среди полутора тысяч экспонатов есть и раритеты – столетнее одеяло, ткацкий станок, который полвека пролежал в подполе, рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Появился сельский музей благодаря клубу активного долголетия "Зыряночка". Активистки клуба во главе с идейным вдохновителем, а теперь и хранителем музейных ценностей Марией Аржиловской наполняли экспозиции, что называется, с миру по нитке: кто старый чугунок в подсобке найдет, кто прялку в закромах", - пояснила глава.

Также среди редкостей: угольный утюг, сундук и вафельница, которая была одна на всю деревню и передавалась из дома в дом на время торжества, два сита из конского и из женского волос.

В музейной комнате воссоздан быт старинного русского дома, в котором "живут" куклы, созданные заботливыми руками мастериц "Зыряночки". На кровати – вышитые подушки, на столе – филейная скатерть, а в красном углу, как и было положено в каждом доме, – иконостас.

"Есть в нем и патриотический уголок, посвященный военной тематике: здесь очерки о героях-земляках, фронтовые письма. Особая гордость – памятные вещи Павла Авдеева, участника Великой Отечественной войны, пропавшего без вести в 1942 году. Найденные останки героя были захоронены в родном селе в 2019 году", - отметила Ольга Зимина.

"Русская изба" всегда открыта для гостей, а участницы "Зыряночки" вынашивают новую идею – организовать музей на колесах, который сам поедет к соседям.