Молодым тюменским предпринимателям подскажут, как привлечь гранты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренинг по привлечению грантовой поддержки для молодых и социальных предпринимателей Тюменской области проведет бизнес-тренер, руководитель гарантийного отдела Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.

Встреча начнется в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) 16-18 июля с 10 до 17 часов, сообщает центр "Мой бизнес".

Спикер расскажет: о методике подготовки проекта на грант и критериях оценки бизнес-проект, финансовых расчетах по проекту — подготовке финансовой модели, как заполнить заявку и сформировать проект для конкурса грантов и другое.

Регистрация на тренинг по ссылке.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".