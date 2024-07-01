Книгу "Яркие краски сибирского слова" с вышивкой мастериц издали в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книга "Яркие краски сибирского слова" объединила восемь красочных вышивок с узнаваемыми сюжетами и персонажами. Ее выпустили в Тюменском районе в рамках культурно-просветительского проекта "Читаем – вышиваем".

Его участниками стали представительницы старшего поколения – книголюбы и рукодельницы. В Ембаевской сельской библиотеке читательницы, вдохновленные творчеством талантливых писателей-краеведов, вышивали крестиком сюжеты и героев полюбившихся книг. В процессе создания картин мастерицы знакомились с биографией и творческим путем местных авторов, совместно размышляли над произведениями. Всего в рамках проекта в библиотеке прошло пять таких встреч с участием 245 читателей – самих волонтеров, а также их внуков.

Издание пополнили вышивки: "Стрекозка" - по мотивам сказа "Голубая стрекозка" И.М. Ермакова, "Лебедь" - по стихотворению "Молодой орел" П.П. Ершова, "Солнышко" - символ Масленицы с пословицами и поговорками, и другие сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на пресс-службу главы Тюменского района.