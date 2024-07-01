  • 13 июля 202413.07.2024суббота
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северный

Книгу "Яркие краски сибирского слова" с вышивкой мастериц издали в Тюменском районе

Общество, 14:22 13 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книга "Яркие краски сибирского слова" объединила восемь красочных вышивок с узнаваемыми сюжетами и персонажами. Ее выпустили в Тюменском районе в рамках культурно-просветительского проекта "Читаем – вышиваем".

Его участниками стали представительницы старшего поколения – книголюбы и рукодельницы. В Ембаевской сельской библиотеке читательницы, вдохновленные творчеством талантливых писателей-краеведов, вышивали крестиком сюжеты и героев полюбившихся книг. В процессе создания картин мастерицы знакомились с биографией и творческим путем местных авторов, совместно размышляли над произведениями. Всего в рамках проекта в библиотеке прошло пять таких встреч с участием 245 читателей – самих волонтеров, а также их внуков.

Издание пополнили вышивки: "Стрекозка" - по мотивам сказа "Голубая стрекозка" И.М. Ермакова, "Лебедь" - по стихотворению "Молодой орел" П.П. Ершова, "Солнышко" - символ Масленицы с пословицами и поговорками, и другие сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на пресс-службу главы Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 13.07.2024Тюменские синоптики предупреждают о ливне, граде и сильном ветре
14:22 13.07.2024Книгу "Яркие краски сибирского слова" с вышивкой мастериц издали в Тюменском районе
13:48 13.07.2024Тюменская "Контора пароходства" проведет серию событий "Искусство в центре"
13:09 13.07.2024Публикацию трудов Ивана Словцова представят на тюменском форуме в октябре