Публикацию трудов Ивана Словцова представят на тюменском форуме в октябре

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Публикацию трудов Ивана Словцова представят на III Тюменском музейном форуме "Музей как феномен современного социокультурного пространства" 10–11 октября 2024 г. Третий том будет содержать уникальные документы, относящиеся к ранней истории города Тюмени, включая материалы с конца XVI века до середины XVII века.

По информации Тюменского музейно-просветительского объединения, планируется издать более 70 документов. Все они были переданы на хранение в Петербургскую Академию наук самим Иваном Яковлевичем Словцовым, чтобы сохранить ценные исторические свидетельства первых десятилетий существования города для будущих поколений.

В данный момент специалисты музея и приглашённые историки работают над содержанием тома: написанием статей, посвященных истории города, переводом документов, комментариями, подбором иллюстраций и примечаниями. В третий том войдут неопубликованные работы Ивана Словцова. Такой музейный исследовательский проект станет ценным вкладом в изучение истории первого русского города в Сибири.

III Тюменский музейный форум посвящён 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 180-летию со дня рождения И.Я. Словцова, 80-летию со дня образования Тюменской области. Он пройдет в одновременно в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.