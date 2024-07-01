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Почти 65% соискателей находят работу в Тюменской области

Общество, 09:02 14 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 тыс. 931 человек обратился в службу занятости в Тюменской области за первые шесть месяцев 2024 года. Из них получили работу 64,9%. В 2023 году за этот же период было более 24 тыс. обратившихся и 61,8% трудоустроенных.

Как сообщает "Вслух.ру", на 1 июля, на учете в качестве соискателей состоит более 4 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. безработных. При этом в областном банке 34 тыс. 296 вакансий. Больше всего требуется работников в образовании, обрабатывающих производствах, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, строительстве, госуправлении и обеспечении военной безопасности.

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# работа , трудоустройство

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