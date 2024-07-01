Ремонт дорог и строительство газораспределительной станции ведут в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновляют систему ЖКХ, проводят капитальный ремонт дорог и работы по строительству газораспределительной станции в Уватском районе. Всего в 2024 году планируют отремонтировать более 1,5 км муниципальных дорог в районе.

"Самые большие дорожные работы ведутся по улице 1-я Набережная в микрорайоне Кирсарай в Увате. Уже завершены работы по валке и дроблению древесно-кустарниковой растительности, разработке и уплотнению грунта, укладке водопроводных труб", - сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Как сообщает пресс-службу главы Уватского района, вблизи Демьянки проводят работы по строительству газораспределительной станции и газопровода-отвода. Сейчас идет расчистка участка от порубочных остатков, в августе планируют обустроить подъездной дороги. Ввод в эксплуатацию ГРС запланирован в 2025 году. Новая газораспределительная станция позволит газифицировать Солянку, Ищик, Першино, Осинник, Демьянское, Демьянку.

Также специалисты ЖКХ в посёлках и деревнях Уватского района проверяют теплотрассы на предмет дефектов и производятся замены вышедших из строя компонентов.