Мастер-классы, состязания, выступления артистов ждут тюменцев на "Сабантуе"

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Областной национальный праздник "Сабантуй" пройдет в парке Заречном в Тюмени 27 июля. В полдень в парке начнут работать тематические площадки.

"Выступят исполнители Тюмени, Тюменской области. По доброй традиции к нам приезжают артисты из республики Татарстан. На площадке пройдут национальные игры и забавы, в частности, борьба на поясах корэш, силовые состязания. Это достаточно интересная и активная площадка", - сказала директор городского департамента культуры Ирина Алексеева.

Как сообщает "Вслух.ру", мастера различных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области проведут мастер-классы по приготовлению национального блюда баурсак. В армрестлинге и поднятии гири смогут поучаствовать не только мужчины, но и женщины. Гости праздника также смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению окопных свечей "Своих не бросаем".