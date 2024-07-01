60 участников образовательного курса "Классный лидер" получили стажировки

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Завершился образовательный трек "Классный лидер" проекта "Школа лидеров". Тюменцы прошли лекции и выполнили тематические тесты, а лучшие получили возможность стажироваться на событиях молодежных команд региона, лидеров и сообществ.

В проекте приняли участие молодые люди от 16 до 20 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска. Они могли выбрать одно из трех направлений проекта: "Твори", "Делай добро" или "Сохраняй природу". С 18 мая по 1 июня в онлайн-формате они проходили образовательные мероприятия. 2 июня прошёл экзамен.

Как сообщает "Мегатюмень", по результатам трека "Классный лидер" 60 участников получили стажировки в молодежных сообществах Тюменской области и организациях: мультицентре "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме, МТЦ "Космос", в Центре поддержки и развития культуры и спорта "Точка" в Ялуторовске, Ишимском педагогическом институте П.П.Ершова — филиале ТюмГУ и других.