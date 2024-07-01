В Тюмени на озере Большой Тараскуль утонул мужчина

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Мужчина 1997 г.р. утонул на озере Большой Тараскуль вблизи Тюмени 13 июля. Погибший с компанией друзей купался в необорудованном месте, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Во время купания мужчина заплыл далеко от берега и ушел под воду. Это заметила его супруга и обратилась в службу спасения. К ночи 13 июля водолазы извлекли из воды тело погибшего.