В Тюмени на озере Большой Тараскуль утонул мужчина
Происшествия, 13:33 14 июля 2024
| Фото: МЧС Тюменской области
Мужчина 1997 г.р. утонул на озере Большой Тараскуль вблизи Тюмени 13 июля. Погибший с компанией друзей купался в необорудованном месте, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Во время купания мужчина заплыл далеко от берега и ушел под воду. Это заметила его супруга и обратилась в службу спасения. К ночи 13 июля водолазы извлекли из воды тело погибшего.
| Фото: МЧС Тюменской области