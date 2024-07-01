Поездку на двоих в Санкт-Петербург разыграют на фестивале "Знаковое место" в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционный фестиваль стрит-арта, фольклора и современного искусства "Знаковое место" пройдет в Тобольске 20 июля. Для жителей города подготовили разнообразную программу с мастер-классами, квестами, концертом и другими развлечениями, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

На главной сцене Красной площади кремля с 12 часов до 19 часов 30 минут тоболяков ждут открытие фестиваля, выступления артистов, розыгрыши подарков, дефиле "Ключ к Сибири" от лаборатории моды и шитья "Оллин Руш", народная дискотека. Также гости праздника смогут побороться за суперприз - поездку в Санкт-Петербург для двоих.

С 12 до 18 часов пройдет сказочный квест. Паспорт участника можно будет получить в шатре "Регистрация". За выполнение каждого задания гарантированно дадут подарок. Также желающие смогут попробовать себя в мастер-классах по созданию свечей, рисованию нитью, сделать браслет или брелок, создать народную куклу-оберег и другое.

На фестивале каждый гость сможет сделать памятную фотографию с помощью нейросетей. Для этого нужно будет подойти к фотобудке, где искусственный интеллект обработает фото в народном стиле. Помимо этого для гостей мероприятия подготовили гигантскую раскраску, ярмарку мастеров, зоны отдыха.

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