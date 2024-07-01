На фасадах тюменских школ, колледжей и вузов появятся лица героев Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На фасадах тюменских школ, колледжей и вузов разместят информацию о героях, которые вошли в историю Отечества или являются героями нашего времени.

Об этом на заседании регионального политического совета партии "Единая Россия" сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Тюменская область присоединяется к федеральному проекту "Лица Героев", запущенному в рамках партпроекта "Единой России" "Новая школа" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации", - пояснил он.

Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Также на информации, размещенной на фасаде школы, предполагается разместить QR-код для мобильных устройств. Отсканировав его, школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое.

Планируется, что в проекте примут участие образовательные организации и вузы Тюменской области.