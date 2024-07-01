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Пути решения проблем генетических заболеваний обсудят на конференции в Тюмени

Общество, 15:29 15 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная конференция "Стратегии диагностики, лечения, реабилитации и профилактики наследственных болезней обмена" пройдет во втором учебном корпусе Тюменского медицинского университета 16 июля. Редкие заболевания у детей, генетические нарушения, наследственные нарушения липидного обмена – вопросы лечения, реабилитации, а также своевременной диагностики и предотвращения опасных патологий обсудят ведущие специалисты России, сообщает ТМУ.

На конференции будут работать врачи неврологи, психиатры, педиатры, кардиологи, терапевты, медицинские и лабораторные генетики, офтальмологи, онкологи, врачи лучевой и функциональной диагностики, реаниматологи, и другие специалисты в области персонализированной медицины.

Результаты своих исследований представят ученые из Санкт-Петербурга, Тюмени, Архангельска, Иркутска, Смоленска, Чеченской Республики. Спикеры расскажут о первых исследованиях в РФ по изучению молекулярных основ и мультифакторных заболеваний у детей – начале развития молекулярной педиатрии и молекулярной диагностике в клинической практике, о кардиомиопатии при мышечной дистрофии Дюшена и многое другое.

Начало в 9 часов 30 минут.

Возрастное ограничение: 18+

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# Медицина , ТМУ

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