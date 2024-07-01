В центре Тюмени стартовал пятый этап гидравлических испытаний

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Пятый этап гидравлических испытаний стартовал в центральной части Тюмени 15 июля и продлится по 24 июля. Испытания тепловых сетей на прочность и плотность затронут 394 многоквартирных дома, 27 частных домов, 14 школ, 22 детских сада и 11 муниципальных учреждений, в числе которых городские поликлиники №3 и №4, перинатальный центр, женская консультация и роддом №2.

В частности, испытания тепловых сетей на прочность и плотность проходят на улицах: 50 лет ВЛКСМ, Первомайская, Максима Горького, Малыгина, Мориса Тореза, Холодильная, Котовского, Мельникайте, Республики, пр. Геологоразведчиков, 50 лет Октября, Орджоникидзе, Товарное шоссе, Ямальская, Даудельная, Хохрякова и других.

Как сообщает УСТЭК, в результате четвёртого этапа гидравлических испытаний, который проходил в границах Червишевского тракта и Южного микрорайона, было проверено 87,605 км теплосетей и устранено 17 дефектов. В пятом этапе предстоит проверить более 78 км теплосетей, в том числе 11 км магистральных.

При обнаружении парения, растекания воды или других признаков повреждения трубопроводов, необходимо обращаться по телефону контактного центра: +7 (3452) 38-62-00.