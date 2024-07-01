Фолк-рок группа "Карт Аяк" выступит на фестивале "Сибирский баурсак"

| Фото: группа Карт Аяк ВКонтакте | Фото: группа Карт Аяк ВКонтакте

Татарская фолк-рок группа "Карт Аяк" выступит на фестивале "Сибирский баурсак" в Тобольском районе. Он пройдет 20 июля в п. Прииртышский.

Концертная программа фестиваля стартует в 18 часов. Кроме группы "Карт Аяк" на "Татар open air" выступят DJ RyabikOFF и первый сибирско-татарский рэпер Чингис. Приобрести билеты на концерт можно на входе.

Событие пройдет на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Сибиряк" по ул. Трактовой, начало — в 12 часов. В программе гастрофестиваля "Сибирский баурсак": показательные конные выступления, татарская чайная церемония, мастер-классы по татарскому танцу, декоративно-прикладному творчеству. Традиционно желающим покажут, как сделать настоящий сибирский баурсак.

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