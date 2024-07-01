Тюменцы могут получить поддержку своих проектов в сфере искусства и изменения городской среды

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Жители Тюменской области от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие в программе поддержки создателей в сфере современного искусства, изменения городской среды и развития площадки мультицентра "Контора пароходства". Можно выиграть один из 15 слотов поддержки — прием заявок по ссылке продлится до ноября 2024 года. Заявки будут просматривать и распределять слоты на конкурсной основе после 23 числа каждого месяца, сообщает пресс-служба мультицентра.

Для участников проведут серию образовательных встреч: 19 июля — для музыкантов совместно с сообществом "Музсходка", 17 августа — для ремесленников, 20 сентября — для медийщиков, 19 октября — для художников совместно с арт-резиденцией "Выкса".

Первая встреча пройдет 19 июля в "MiXX территории" на Цветном бульваре. С 19 до 20 часов состоится пленарная сессия про продвижение музыкантов. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.