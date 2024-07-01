Педагог из Викуловского района Григорий Суворов отметит 80-летие

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

О ровесниках Тюменской области, которой в этом году исполняется 80 лет, в своем телеграм-канале рассказывает глава региона Александр Моор. Один из них — уроженец Викуловского района Григорий Суворов.

"Григорий Сергеевич работал учителем. Три года отслужил в рядах Вооруженных сил. Вернулся домой и продолжил трудиться в сфере образования. На протяжении десяти лет был депутатом районной думы, а затем и ее председателем", — рассказал Александр Моор.

Жители Викуловского района обращались к народным избранникам с разными проблемами. Однажды, Суворов с коллегами помогли селу Чебаклей, откуда было тяжело добираться до районного центра. Вместе с транспортниками тогда запустили рейсовый автобус по маршруту Викулово – Чебаклей, который курсирует и сегодня.

На заслуженный отдых Григорий Сергеевич ушел, проработав 54 года. Главной ценностью в жизни называет семью.