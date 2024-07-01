  • 16 июля 202416.07.2024вторник
  • USD87,8077
    EUR95,7849
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северный

Жители Тюменской области подали 113,5 тыс. заявлений о регистрации и учете недвижимости

Экономика, 12:49 16 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113,5 тыс. заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость подали жители Тюменской области за полгода. Как сообщает региональный Росреестр, это на 15,2 % больше, чем за период с января по июнь 2023 года.

"От общего числа заявлений на учет и регистрацию 59,75 процентов поданы в электронном виде. В июне средний фактический срок регистрации прав в электронном виде составил 0,7 дня, государственного кадастрового учета – один день", – отметили в ведомстве.

Напомним, все услуги Росреестра переведены в электронный формат. Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госрегистрация , недвижимость , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 16.07.2024В Тюменской области стартовал заключительный этап проверок на арендованных лесосеках
13:45 16.07.2024Производство сгущенного молока запустила компания в Тюменской области
13:23 16.07.2024В Тюменской области цена десятка яиц снизилась на 12,9 % за июнь
12:49 16.07.2024Жители Тюменской области подали 113,5 тыс. заявлений о регистрации и учете недвижимости