Жители Тюменской области подали 113,5 тыс. заявлений о регистрации и учете недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113,5 тыс. заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость подали жители Тюменской области за полгода. Как сообщает региональный Росреестр, это на 15,2 % больше, чем за период с января по июнь 2023 года.

"От общего числа заявлений на учет и регистрацию 59,75 процентов поданы в электронном виде. В июне средний фактический срок регистрации прав в электронном виде составил 0,7 дня, государственного кадастрового учета – один день", – отметили в ведомстве.

Напомним, все услуги Росреестра переведены в электронный формат. Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте.