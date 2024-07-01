Тюменские вузы вошли в консорциум для успешного развития студенческих стартапов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

11 высших учебных заведений Уральского федерального округа заключили соглашение о сотрудничестве, объединив усилия в развитии технологического предпринимательства.

В консорциум вошли Тюменский индустриальный, Уральский федеральный университеты, Тюменский медицинский университет, Южно-Уральский, Курганский, Тюменский и Югорский госуниверситеты, Уральский медицинский, аграрный, педагогический, лесотехнический университеты.

Договоренность достигнута в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Для Тюменского индустриального университета вхождение в консорциум также является частью реализации стратегического проекта "Моделирование будущего" федеральной программы поддержки вузов "Приоритет-2030", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Соглашение позволит обмениваться опытом и готовить профессионалов в области технологического предпринимательства для достижения национальных целей развития нашей страны. Запланированы совместные проекты, которые помогут студентам сделать первые шаги в бизнесе, создать и реализовать собственные стартапы", - отмечено в сообщении.

В Индустриальном, по словам и.о. ректора ТИУ Юрия Клочкова, активно развивается технологическое предпринимательство.

"Мы успешно реализуем акселерационные программы, и в этом году получили федеральный грант, - сообщил он. - Только за последний год участие в них приняли более полутора тысяч студентов, которые представили 120 стартапов. Лучшие из них получили финансовую поддержку от индустриальных партнеров и созданной при ТИУ стартап-студии. Вхождение в консорциум вузов – важный шаг в дальнейшей реализации этого направления. Уверен, что для ТИУ – это станет новым витком развития".