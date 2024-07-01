Улицы и скверы в Тюмени называют в честь известных горожан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые территории для отдыха в Тюмени увековечивают имена и достижения земляков. Предложения поступают от жителей и общественных организаций, рассказал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Такие предложения обсуждаются на портале "Я решаю!", в социальных сетях, выносятся на обсуждение совета по топонимике", — написал он. Так, новые скверы в Тюмени назвали в честь Артура Ольховского и Константина Лагунова.

Аналогичная ситуация и с наименованием улиц в честь выдающихся земляков, отметил Максим Афанасьев. Их называют в честь строителей, летчиков, дорожников, геологов, нефтяников, политических деятелей, участников СВО.