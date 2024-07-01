Ногтевой сервис опередил по востребованности производственные услуги в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ногтевой сервис опередил по востребованности услуги по производству и обработке материалов в Тюменской области. По востребованности маникюр занял первое место среди самых популярных услуг в регионе с января по июнь.

На втором месте — консалтинговые услуги. В регионе стабильно высокий интерес предпринимателей к консультациям по юридическим, финансовым и другим вопросам, которые связаны с помощью в решении бизнес-задач.

Замыкают тройку лидеров услуги бровистов. Наращивание и ламинирование ресниц, коррекция и окраска бровей оказались одними из самых востребованных услуг в Тюмени.

Четвертую строчку заняли услуги по производству и обработке материалов. А это токарные и пескоструйные работы, аренда промышленного оборудования, 3D-печать и другие направления. На пятой — предложения парикмахеров.

"Высокий интерес к услугам мастеров ногтевого сервиса и бровистов связан, в том числе с началом сезона отпусков. Популярность консалтинговых услуг обусловлена стремительным развитием малого и среднего бизнеса в России. Предприниматели стараются отдавать на аутсорс как можно больше задач и привлекать внешнюю экспертизу — это позволяет оптимизировать работу команды и бизнес-процессы, и развиваться быстрее. Расширение спроса на внутренние перевозки связано с развитием маркетплейсов и электронной коммерции в стране, а также переориентацией международных грузовых потоков на внутренний рынок", - пояснил управляющий директор "Авито работы" и "Авито услуг" Артем Кумпель.

Отметим, что в число популярных услуг также вошли занятия с репетиторами по школьным и вузовским предметам, ремонт квартир и домов под ключ, междугородние и городские грузоперевозки, сборка мебели.