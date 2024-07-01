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Новый электрокоагулятор применяют хирурги больницы в Вагайском районе

Общество, 17:47 16 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 30 раз применили хирурги областной больницы №9 новый электрокоагулятор, который поступил в учреждение весной 2024 года. Электрохирургический аппарат позволяет специалистам отделения сократить длительность операции. Его главное преимущество - минимизация кровопотери во время оперативной работы, сообщает областной департамент здравоохранения.

Оборудование воздействует на биологические ткани высокочастотным электрическим током. И используется при выполнении хирургических разрезов с одновременным прижиганием прилежащих тканей, что обеспечивает меньшее количество кровотечений из мелких сосудов. Также, с его помощью специалисты могут остановить кровотечение из сосуда.

"Коагулятор еженедельно применяется при множестве операций на органах грудной клетки, брюшной полости, а также при малоинвазивных вмешательствах через проколы", - рассказал врач-хирург Махаматкадыр Токтоматов.

Прибор необходим специалистам так же, как скальпель или зажим. Без него невозможно полноценно выполнить любую хирургическую операцию. Напомним, улучшение оказания медицинской помощи - одна из задач региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

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# Вагайский район , национальный проект Здравоохранение , областная больница

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