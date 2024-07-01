Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибудет по Иртышу в Тобольск

| Фото: vk.com/club226494637 | Фото: vk.com/club226494637

Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибудет по Иртышу из Омска в Тобольск 18 июля. Старт проекту дали на территории Омской крепости у Тобольских ворот 7 июля.

Как пишет информационный центр правительства Тюменской области, историко-просветительская экспедиция проходит в честь 450-летия Указа Ивана IV закрепить за Россией восточные склоны Уральских гор и начать практическое присоединение Сибири. Экспедицию разработали и реализуют правительство Омской области совместно с Омским региональным отделением Русского географического общества.

Маршрут экспедиции проложен из Омска по рекам Иртыш и Обь, Обской и Тазовской губе, реке Таз до городища Мангазея.