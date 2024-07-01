От тюменских IT-компаний ждут заявки на отсрочку сотрудников от срочной службы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники IТ-компаний могут подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва 2024 года через Госуслуги с 24 июля по 6 августа. Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их, сообщает Минцифры РФ.

Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация. До 11 августа компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 31 августа министерство передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Критерии для включения специалистов в списки: российское гражданство, мужской пол, возраст — от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года, требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Узнать больше об IТ-отсрочке можно здесь.