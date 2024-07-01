Более 315 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

315 тыс. 350 сеянцев ели и сосны на площади 74 гектара высадили в Тюменской области в рамках патриотической акции "Сад памяти - 2024". Мероприятия по посадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны прошли во всех районах региона с середины до конца мая. Участие в них приняли 612 человек, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Отметим, в 2024 году, как и в предыдущем, массовые посадки в рамках акции отменили из-за сложной пожароопасной обстановки. Поэтому на землях лесного фонда деревья сажали работники лесного хозяйства, а жители области присоединились к акции в населенных пунктах.