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Проект молодежных движений "Молодежный экспресс" приедет в с. Червишево 3 августа

Общество, 09:31 18 июля 2024

Молодёжный центр «Поколение» Тюменского района | Фото: Молодёжный центр «Поколение» Тюменского района

Жители Тюменского района знакомятся с молодежными движениями и субкультурами в рамках проекта "Молодежный экспресс", который стартовал в районе. На данный момент он охватил три населенных пункта и около 500 местных жителей.

Проект побывает еще в трех муниципальных образованиях. 3 августа "Молодежный экспресс" посетит с. Червишево, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Программа стала результатом трансформации фестиваля молодежных субкультур "Мы позитивные". В прошлом году, я считаю, он прошел очень успешно, поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом. Как раз с предложением организовать совместный проект к нам обратилась депутат тюменской областной думы Оксана Величко. Тогда мы решили не везти молодежь со всего района на мероприятие, а привезти его к ним. Благодаря этому мы смогли охватить большую аудиторию - от детей восьми-девяти лет до взрослых жителей района", - расссказал заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района Андрей Зобнинский.

На мероприятиях работают около 10 площадок по самым разным направлениям: граффити, волонтерство, кручение огня, гвоздестояние, диджеинг, футбольный фристайл и другое. Площадки интерактивные. В начале мероприятия участники получают листочек, на котором отмечают пройденные станции. Например, на юнармейской площадке необходимо было собрать и разобрать автомат. По окончании мероприятия участники сдают проходные листы и участвуют в розыгрыше призов.

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