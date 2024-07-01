Путепровод над железной дорогой на трассе Тюмень - Омск приведут в нормативное состояние
Общество, 13:34 17 июля 2024
| Фото: Уральская транспортная прокуратура (архив)
Запрета эксплуатации путепровода над железнодорожными путями на автодороге Тюмень - Ишим - Омск до его приведения в надлежащее состояние добивается прокуратура.
Проверка установила, что путепровод над железной дорогой на 94 км федеральной трассы эксплуатировался с нарушением техрегламента, из-за чего нарушалась целостность конструкций моста.
В "Уралуправтодор" прокурор внёс представление об устранении нарушений, юридическое лицо привлечено Арбитражным судом Тюменской области к административной ответственности.
Кроме того, в Центральный районный суд Тюмени направлен иск к учреждению о запрете эксплуатации путепровода до его приведения в нормативное состояние.