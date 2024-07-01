Путепровод над железной дорогой на трассе Тюмень - Омск приведут в нормативное состояние

| Фото: Уральская транспортная прокуратура (архив) | Фото: Уральская транспортная прокуратура (архив)

Запрета эксплуатации путепровода над железнодорожными путями на автодороге Тюмень - Ишим - Омск до его приведения в надлежащее состояние добивается прокуратура.

Проверка установила, что путепровод над железной дорогой на 94 км федеральной трассы эксплуатировался с нарушением техрегламента, из-за чего нарушалась целостность конструкций моста.

В "Уралуправтодор" прокурор внёс представление об устранении нарушений, юридическое лицо привлечено Арбитражным судом Тюменской области к административной ответственности.

Кроме того, в Центральный районный суд Тюмени направлен иск к учреждению о запрете эксплуатации путепровода до его приведения в нормативное состояние.