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Тюменским садоводам предложат измерить давление и уровень глюкозы

Общество, 10:26 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическая медицинская акция для дачников пройдет в садовом обществе "Сирень" в Тюмени 20 июля. Обратиться к специалистам можно с 9 до 12 часов.

Садоводам предложат измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови (натощак), сделать экспресс-оценку состояния сердечной мышцы на кардиовизоре, проанализировать состав массы тела, получить консультацию по факторам риска хронических неинфекционных заболеваний.

Главная миссия проекта — сохранить здоровье дачников в летний период, сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

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