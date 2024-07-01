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Выставка проекта "PRO ремесла детям" открывается в Тюмени

Общество, 09:53 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка ремесленных работ региональных мастеров и ребят, которые проходят обучение в ремесленных мастерских, откроется в центре "Земля искусства" (ул. Щербакова, 88а) в Тюмени 18 июля в 16 часов. Это часть проекта "PRO ремесла детям".

Основная целевая аудитория выставки — школьники. Дети увидят керамические изделия, тюменские махровые ковры, текстильные игрушки, лоскутные панно, тюменскую роспись, берестяные туеса и узнают, как они создаются. В течение трех месяцев в центре "Земля искусства" пройдут бесплатные экскурсии для школьников и открытое ремесленное занятие, где дети получат практические ремесленные навыки.

Проект "PRO ремесла детям" направлен на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел среди детей. Для дошкольников разработают пять комплектов дидактических обучающих материалов с образцами изделий народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

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# ремесла , школьники

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