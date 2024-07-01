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Четыре машины вручили больнице в Сладковском районе

Общество, 20:58 17 июля 2024

ТГ-канал главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: ТГ-канал главы Сладковского района Александра Иванова

Четыре машины получила в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение" Сладковская районная больница. Ключи от автомобилей водителям вручил глава муниципалитета Александр Иванов.

"Транспорт будет использоваться для рабочих выездов врачей и медицинского персонала, доставки пациентов на обследования в районную больницу, в Ишим и Тюмень, для доставки биоматериала. Это важное событие для нашего района", - написал в своем Telegram-канале Александр Иванов.

По его словам, транспорт поможет приблизить медицинскую помощь к селянам. Сейчас на территории района немало населённых пунктов, куда в период распутицы можно добраться только на высокопроходимой технике.

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# автомобили , больница , Сладковский район

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