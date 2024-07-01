Руководитель тюменской школы №52 – в числе финалистов конкурса "Директор года России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель тюменской школы №52 Алевтина Манкаева – в числе финалистов Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России", сообщает информационный центр правительства региона.

30 руководителей образовательных учреждений из 22 регионов России встретятся на заключительном этапе состязаний, осенью. "Директором года России – 2024" станет конкурсант, который наберет больше всего баллов по результатам первого и второго туров. Итоги подведут в День учителя, 5 октября.

Первый тур состоится в Калуге. Финалистам предстоит пройти испытания "Траектория движения" и "За и против".

Во второй тур пройдут пять лауреатов. Они встретятся в Московской области и проявят свои профессиональные навыки в испытаниях "Мастер-класс", "Брифинг" и "Блицтурнир".

Алевтина Манкаева трудится директором средней школы №52 Тюмени с 1999 года. Награждена званием "Почетный работник образования Российской Федерации".