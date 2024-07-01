Бойцы Росгвардии обучили курсантов "Воина" тактическим приемам штурмовых групп

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Бойцы Росгвардии обучили курсантов "Воина" тактическим приемам штурмовых групп в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Курсанты осваивают азы огневой, тактической, инженерной подготовки, медицины, организации связи, пилотирования беспилотных летательных аппаратов, а также закрепляют полученные навыки на военно-спортивных играх и практических занятиях на базе Центра военно-спортивной подготовки "Воин”.

На встрече с сотрудниками спецподразделений ОМОН и СОБР они узнали о работе штурмовых групп и их тактических приемах, возможности поступления в высшие учебные заведения национальной гвардии РФ, об основных требованиях при отборе кандидатов, об опыте участия и подвигах росгвардейцев в специальной военной операции.

Также юноши и девушки изучили индивидуальные средства защиты Росгвардии, примерили бронежилеты и шлемы.

Встреча состоялась в рамках всероссийской акции "Каникулы с Росгвардией".