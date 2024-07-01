Движение по трассе Тюмень – Омск открыли после аварии в Ишимском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение по федеральной автодороге Тюмень – Омск на 305-м км открыто. Оно осуществляется в реверсивном режиме.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы пропускают колонны транспорта поочередно в обоих направлениях.

Напомним, ранее 17 июля здесь столкнулись два большегруза. Одну из машин развернуло поперек трассы. Пострадавших не было.