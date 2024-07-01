  • 18 июля 202418.07.2024четверг
  • USD88,0872
    EUR96,3046
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер северный

Вторую высокотехнологичную теплицу для хвойных запустили в Армизонском районе

Общество, 18:31 18 июля 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Вторую высокотехнологичную теплицу для выращивания хвойных запустили в Армизонском лесничестве. Ее площадь 1 тыс. 200 кв. м. Саженцы здесь будут выращивать с закрытой коревой системой.

Первую теплицу возвели год назад. Осенью сосны из нее пересадят на земли лесного фонда. А с 2025 года обе теплицы заработают на полную мощность - в них смогут получать до 3 млн сеянцев ежегодно. Такого объема достаточно, чтобы восстановить лес на площади 360 га.

Отметим, лесоразведение и лесовосстановление в Тюменской области осуществляются в рамках региональной программы "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщает департамент лесного комплекса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесовосстановление , национальный проект Экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 18.07.2024Проект Яны Эльяшевич победил в конкурсе реновации Литературного бульвара
20:02 18.07.2024 Участники экспедиции "Открываем Сибирь заново" прибыли в Тобольск
19:33 18.07.2024Тюменцам рассказали, как слетать за границу без проблем с законом
19:23 18.07.2024Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском форуме социального призвания "Добрино"