Вторую высокотехнологичную теплицу для хвойных запустили в Армизонском районе

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Вторую высокотехнологичную теплицу для выращивания хвойных запустили в Армизонском лесничестве. Ее площадь 1 тыс. 200 кв. м. Саженцы здесь будут выращивать с закрытой коревой системой.

Первую теплицу возвели год назад. Осенью сосны из нее пересадят на земли лесного фонда. А с 2025 года обе теплицы заработают на полную мощность - в них смогут получать до 3 млн сеянцев ежегодно. Такого объема достаточно, чтобы восстановить лес на площади 360 га.

Отметим, лесоразведение и лесовосстановление в Тюменской области осуществляются в рамках региональной программы "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщает департамент лесного комплекса.