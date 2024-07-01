Грозных рыцарей и оруженосцев ищут в Тобольске для съемок фильма

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Съемки сказки "Горыныч" проходят в Тобольске. Авторам проекта нужны актеры из местных жителей, сообщает тематический парк "Тобол".

"Если вы хотите принять участие в съёмках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью, мы очень вас ждем. Мы ищем грозных рыцарей и их оруженосцев. Мужчины под размер костюма, рост от 172. Гладко выбритые", - уточнили создатели киноленты.

Смены намечены на 27, 28, 31 июля и с 1 по 5 августа.

Желающих принять участие в отборе просят присылать заявки: фото (полный рост, анфас), рост, размеры одежды и обуви, возраст и контактные данные (ф. и. о., номер телефона) на адрес электронной почты: park.tobol@gmail.com. Телефон: 89827852380.