В Тюмени объявлен прием заявок на конкурс "Нефть 4.0" по восьми номинациям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс "Нефть 4.0" стартовал и продолжится до 15 августа. К участию приглашают управленческие, инженерные и IТ-команды российских предприятий геологоразведки, добычи и переработки нефти и газа. Также ждут проекты от поставщиков IТ-решений для нефтегазовой индустрии с успешно реализованными цифровыми инициативами за последние три года.

Организаторы конкурса эффективных проектов цифровизации нефтегазовой отрасли "Нефть 4.0" – Промышленно-энергетический форум TNF, ГК "Цифра" и "Цифровая индустриальная платформа" напомнили, что данный конкурс учрежден в 2023 году для распространения и поощрения успешного опыта цифровизации в нефтегазовой отрасли на различных уровнях и направлениях добычи и переработки.

Подать проекты можно в одну или несколько номинаций, среди которых: "Цифровой проект года. Разведка и добыча нефти и газа"; "Цифровой проект года. Переработка нефти и газа"; "Лучший экономический эффект (от реализации цифрового проекта)"; "Промышленная безопасность"; "Развитие человеческого капитала, эффективное импортозамещение"; "Промышленная автоматизация"; "Инновационное решение, примененное впервые".

Оценивать проекты и выбирать победителей будет жюри, в состав которого войдут представители оргкомитета конкурса, государственных органов, научного сообщества и отраслевых деловых объединений. Итоги объявят 19 сентября на площадке Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"В прошлом году, когда мы только запустили конкурс, к нам поступило сразу около 40 заявок на участие, что говорит о том, насколько востребован такой формат обмена опытом. Все проекты победителей становятся публичными: мы размещаем их на витрине проектов, чтобы каждый мог познакомиться с ними и применить наработки коллег по отрасли в своих программах цифровизации. Мы расцениваем это как дополнительный вклад в дело повышения эффективности и безопасности нефтегазовой индустрии", – сказал генеральный директор "Цифровой индустриальной платформы" Александр Куканов.

По словам гендиректора Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александра Сакевича, конкурс востребован IT-сектором, работающим на поле нефтегазовых и производственных компаний.

"Нам как организаторам Промышленно-энергического форума TNF он важен в первую очередь с точки зрения содержательной составляющей. Среди соискателей премии есть очень разные компании, которые открыто представляют свои успешные проекты. Поэтому вне зависимости от того, кто получит премию в итоге, все участники цифрового трека форума оказываются в выигрыше, так как могут познакомиться с передовым опытом отрасли" , – отметил он.

Напомним, Промышленно-энергетический форум пройдет с 16 по 19 сентября 2024г. Программа по ссылке.