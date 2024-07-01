Участники экспедиции "Открываем Сибирь заново" прибыли в Тобольск
Общество, 20:02 18 июля 2024
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Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибыла в Тобольск 18 июля. Она стартовала 7 июля от Тобольских ворот Омской крепости, пишет информационный центр правительства Тюменской области.
Маршрут рассчитан на три месяца и проложен из Омска по рекам Иртыш и Обь, Обской и Тазовской губе, реке Таз до городища Мангазея.
Историко-просветительская экспедиция проходит в честь 450-летия Указа Ивана IV закрепить за Россией восточные склоны Уральских гор и начать практическое присоединение Сибири.