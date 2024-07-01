Участники экспедиции "Открываем Сибирь заново" прибыли в Тобольск

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибыла в Тобольск 18 июля. Она стартовала 7 июля от Тобольских ворот Омской крепости, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Маршрут рассчитан на три месяца и проложен из Омска по рекам Иртыш и Обь, Обской и Тазовской губе, реке Таз до городища Мангазея.

Историко-просветительская экспедиция проходит в честь 450-летия Указа Ивана IV закрепить за Россией восточные склоны Уральских гор и начать практическое присоединение Сибири.