  • 18 июля 202418.07.2024четверг
  • USD88,0872
    EUR96,3046
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер северный

Участники экспедиции "Открываем Сибирь заново" прибыли в Тобольск

Общество, 20:02 18 июля 2024

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибыла в Тобольск 18 июля. Она стартовала 7 июля от Тобольских ворот Омской крепости, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Маршрут рассчитан на три месяца и проложен из Омска по рекам Иртыш и Обь, Обской и Тазовской губе, реке Таз до городища Мангазея.

Историко-просветительская экспедиция проходит в честь 450-летия Указа Ивана IV закрепить за Россией восточные склоны Уральских гор и начать практическое присоединение Сибири.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольск , экспедиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 18.07.2024Проект Яны Эльяшевич победил в конкурсе реновации Литературного бульвара
20:02 18.07.2024 Участники экспедиции "Открываем Сибирь заново" прибыли в Тобольск
19:33 18.07.2024Тюменцам рассказали, как слетать за границу без проблем с законом
19:23 18.07.2024Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском форуме социального призвания "Добрино"