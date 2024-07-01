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Проект Яны Эльяшевич победил в конкурсе реновации Литературного бульвара

Общество, 20:45 18 июля 2024

скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич

Проект Яны Эльяшевич из тюменского бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova признан победителем конкурса реновации Литературного бульвара в Тюмени. Автор получит 150 тыс. рублей от компании "Колесник". Награждение прошло на форуме "Урбанист-Капиталист" в мультицентре "Контора пароходства" 18 июля.

Жюри оценило шесть проектов молодых архитекторов по нескольким параметрам. Актуальность проведения конкурса вызвана тем, что Литературный бульвар — городской арт-проект, созданный в 2013 году на крыше паркинга на ул. Советской, ни разу ремонтировался.

скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич ﻿

Яна Эльяшевич предлагает разместить на лестнице со стороны ул. Советской места для отдыха со столиками в тени у паркинга и в центре. Установить на бульваре книгообменник в виде небольшой отдельно стоящей стеклянной комнаты. Это, по мнению архитектора, не только поддержит литературную концепцию, но и актуально в социуме.

Со стороны улиц Елецкой и Ванцетти автор добавила озеленение и сохранила текущую творческую доминанту бульвара – стул от "Морфологии улиц".

"Мы сместили его в более просматриваемый участок и изменили цвет для обозначения новой истории бульвара, но сохранили его функционал и концепцию, отдав дань истории. В центре, как кульминация произведения, спроектирована открытая библиотека как пространство для чтения или просто отдыха с доминантой в виде хромированного МАФа — зеркальным элементом, который также связан с более малыми формами в других зонах такого же оформления", - рассказала Яна. Она уверена, что Литературный бульвар сохранит свою концепцию и историю создания, наполнится новыми смыслами и будет местом притяжения для горожан.

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Второе место по итогам конкурсного отбора жюри отдали проекту Елизаветы Черкасовой и Дениса Преснецова. Они получат вознаграждение в 100 тыс. рублей. Третьими стала ландшафтная группа "Ветви" - Ирина Вялкова и Андрей Лысов. Им положено 50 тыс. рублей.

Напомним, всего на конкурс поступило 23 заявки. Идея – выбрать проект для преображения общественного пространства принадлежит компании "Колесник". Им было важно изменить состояние лестницы, которую они когда-то сделали в рамках реновации Советской 55/1. Теперь помимо представления о том, как она может выглядеть, появился проект масштабной реновации Литературного бульвара. В компании надеются привлечь бизнес-сообщества и городскую власть для работы по воплощению в жизнь проекта-победителя.

Анжела Лебедева

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# Литературный бульвар , реновация

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