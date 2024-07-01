Проект Яны Эльяшевич победил в конкурсе реновации Литературного бульвара

скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич скриншот из презентации автора проекта Яны Эльяшевич

Проект Яны Эльяшевич из тюменского бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova признан победителем конкурса реновации Литературного бульвара в Тюмени. Автор получит 150 тыс. рублей от компании "Колесник". Награждение прошло на форуме "Урбанист-Капиталист" в мультицентре "Контора пароходства" 18 июля.

Жюри оценило шесть проектов молодых архитекторов по нескольким параметрам. Актуальность проведения конкурса вызвана тем, что Литературный бульвар — городской арт-проект, созданный в 2013 году на крыше паркинга на ул. Советской, ни разу ремонтировался.

Яна Эльяшевич предлагает разместить на лестнице со стороны ул. Советской места для отдыха со столиками в тени у паркинга и в центре. Установить на бульваре книгообменник в виде небольшой отдельно стоящей стеклянной комнаты. Это, по мнению архитектора, не только поддержит литературную концепцию, но и актуально в социуме.

Со стороны улиц Елецкой и Ванцетти автор добавила озеленение и сохранила текущую творческую доминанту бульвара – стул от "Морфологии улиц".

"Мы сместили его в более просматриваемый участок и изменили цвет для обозначения новой истории бульвара, но сохранили его функционал и концепцию, отдав дань истории. В центре, как кульминация произведения, спроектирована открытая библиотека как пространство для чтения или просто отдыха с доминантой в виде хромированного МАФа — зеркальным элементом, который также связан с более малыми формами в других зонах такого же оформления", - рассказала Яна. Она уверена, что Литературный бульвар сохранит свою концепцию и историю создания, наполнится новыми смыслами и будет местом притяжения для горожан.

Второе место по итогам конкурсного отбора жюри отдали проекту Елизаветы Черкасовой и Дениса Преснецова. Они получат вознаграждение в 100 тыс. рублей. Третьими стала ландшафтная группа "Ветви" - Ирина Вялкова и Андрей Лысов. Им положено 50 тыс. рублей.

Напомним, всего на конкурс поступило 23 заявки. Идея – выбрать проект для преображения общественного пространства принадлежит компании "Колесник". Им было важно изменить состояние лестницы, которую они когда-то сделали в рамках реновации Советской 55/1. Теперь помимо представления о том, как она может выглядеть, появился проект масштабной реновации Литературного бульвара. В компании надеются привлечь бизнес-сообщества и городскую власть для работы по воплощению в жизнь проекта-победителя.

Анжела Лебедева