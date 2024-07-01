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Врачи в Тюменской области поставили на ноги 97-летнего пациента

Общество, 17:24 19 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

97-летнему жителю Вагая с переломом шейки бедра помогли врачи-травматологи областной больницы №3 Тобольска. Пожилой мужчина упал и был госпитализирован в отделение реанимации.

Врачи учли возраст и сопутствующие заболевания пациента, чтобы минимизировать возможные угрозы вмешательства. Травматологи Марат Губайдулин и Алишер Рахматов провели пациенту эндопротезирование тазобедренного сустава, сообщает областной департамент здравоохранения.

Во время операции хирурги удалили поврежденную часть сустава и заменили его на искусственный имплант из прочных биосовместимых материалов. Процедура требовала высокой точности и профессионализма, особенно учитывая возраст пациента и возможные послеоперационные риски.

Пациент хорошо перенёс операцию и уже на следующий день мог самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Врачи и физиотерапевты разработали индивидуальную программу восстановления для быстрого и безопасного возвращения мужчины к привычному образу жизни.

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# областная больница № 3

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