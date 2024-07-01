20 аварий с детьми на электросамокатах произошли с начала лета в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 аварий с участием детей на электросамокатах произошли в Тюменской области с начала лета 2024 года. Большинство средств индивидуальной мобильности взяты в аренду у компаний кикшеринга.

Электросамокаты стали популярным видом городского транспорта, но к передвижению на них есть требования. Немногие взрослые знают, что с марта 2023 года предусмотрена административная ответственность за нарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности, сказал начальник управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер.

"Родители удивленно смотрят, когда привлекаем их к ответственности за перевозку детей на электросамокате, пересечение проезжей части, не спешившись. Для Тюмени как раз характерны аварии с участием людей на средствах индивидуальной мобильности. Дети порой под аккаунтами взрослых получают доступ к электросамокатам и ездят, не имея навыков, базовых знаний о правилах дорожного движения. В результате они страдают сами, подвергают опасности своих пассажиров, создают реальную угрозу для пешеходов и водителей. В этом году мы наблюдаем это не только в областном центре, но и в других городах, районах Тюменской области", — добавил Андрей Миллер.

Велосипеды хоть и не относятся к средствам индивидуальной мобильности, но их пользователи также находятся под контролем автоинспекторов. Прежде чем разрешить ребенку выехать на двухколесном транспорте, нужно привить ему элементарные знания о дорожной безопасности. Юным велосипедистам необходимы амуниция и катафоты.

Отметим, за первую половину лета, с 1 июня по 15 июля, в Тюменской области произошли 102 аварии с участием детей. В них погибли трое: один велосипедист, один пассажир автомобиля и водитель питбайка. Еще 112 человек ранены. Более половины этих ДТП — 66 случаев — зафиксировали в Тюмени.

18 июля в Тюмени дали старт информационному проекту по безопасности детей на дорогах от Госавтоинспекции и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Он призван информировать жителей региона о проблемах детской дорожной аварийности и необходимости обеспечивать безопасность несовершеннолетних.

Инна Пахомова