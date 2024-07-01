Более 16 тысяч заявлений подали охотники в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 16 тыс. 500 заявок подали тюменские охотники на участие в онлайн-жеребьевках по распределению разрешений на добычу ресурсов в 2024 году.

Первые электронные жеребьёвки состоялись 15 июля. По их итогам распределено 246 разрешений на добычу кабана и 65 разрешений на добычу волка.

Это первые из 17 электронных жеребьёвок, которые пройдут в сезон охоты 2024-2025 гг. 19 июля пройдёт распределение разрешений на барсука и медведя, 24 июля — на взрослых самцов лося и косули.

Подать заявку на распределение на другие виды охотресурсов можно в Личном кабинете охотника по ссылке, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.