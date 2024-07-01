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В лесах Тюменской области строят противопожарные дороги

Общество, 17:13 19 июля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

19 км лесных дорог построят в Тюменской области в 2024 году, будет реконструировано более 63 км, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Уже выполнен 31% от плана, в начале сезона лесохозяйственные работы осложняла паводковая ситуация.

На каждый участок работ разработан отдельный проект, отражающий все параметры будущего объекта строительства или реконструкции. Дороги противопожарного назначения обустраивают в дополнение к имеющейся транспортной инфраструктуре лесов для обеспечения проезда к труднодоступным участкам и водоёмам.

Противопожарные лесные дороги также служат преградами на пути распространения огня и опорными линиями при тушении действующих лесных пожаров.

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