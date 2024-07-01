Паспорт нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" подготовят к началу августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паспорт нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" должен быть доработан к началу августа. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной построению эффективной и конкурентной экономики.

В рамках нацпроекта будут реализованы федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда и инвестиционной активности, а также адаптацию к изменениям климата и создание мониторинга климатически активных веществ.

Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минпромторг совместно с ЦБ и Корпорацией МСП обеспечат продление действия ключевых инструментов поддержки бизнеса, дополнят федпроект мероприятиями по развитию цифровой платформы "МСП.РФ".

Подробнее на сайте правительства.