Памятные доски Юрию Эрвье и Главтюменьгеологии откроют в Тюмени

| Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым | Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым

Мемориальную доску Главтюменьгеологии, некогда самому большому предприятию геологоразведчиков в мире со штатом более 100 тыс. сотрудников, откроют в Тюмени 25 июля. В тот же день тюменцам представят обновленную памятную доску первому начальнику этой организации Юрию Эрвье.

| Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым | Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил почетный нефтяник Тюменской области и почетный ветеран-геологоразведчик России Алексей Арсеньев.

Он отметил, что позади торжества прошлого года, которые ознаменовали 75-летие Тюменской геологии. Но в 2024 году тоже есть несколько замечательных дат.

"Установкой памятных досок отметим 115-летие со дня рождения Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье. Юрий Эрвье – это человек эпоха, первый возглавивший не менее эпохальное предприятие, в котором трудились люди, открывшие колоссальные запасы нефти и газа для нашей страны", - подчеркнул Алексей Арсеньев.

| Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым | Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым

Юрий Эрвье, добавил он, был инициатором и организатором проведения широкомасштабных поисковых и разведочных работ, завершившихся открытием крупнейшей в мире нефтегазоносной провинции.

По словам Алексея Арсеньева, всего за время его руководства "Главтюменьгеологией" было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа. Разведанные запасы составили 10 млрд тонн нефти, 0,5 млрд тонн конденсата и 20 трлн кубических метров газа.

"Тюмень и Тюменская область сегодня прочно ассоциируются с нефтегазодобычей. А некоторые, вопреки утверждениям геологов об отсутствии нефти в самой столице региона, по сей день считают, что Тюмень стоит на "черном золоте", - подытожил Алексей Арсеньев.

Добавим, Главное Тюменское геологическое управление было создано для организации и производства поисковых работ. "Главтюменьгеология" насчитывала девять объединений, 50 нефтегазоразведочных, геофизических экспедиций и экспедиций по испытанию скважин. Научную базу составляли три научно-исследовательских и один проектный институты, тематическая экспедиция по подсчету запасов углеводородного сырья, вычислительный центр и лаборатория. Имелись собственный речной флот и авиация.

В настоящее время возле здания геологического управления установлен памятник первому руководителю – Раулю-Юрию Эрвье.

Инна Кондрашкина