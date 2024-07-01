Депутат Госдумы Александр Ремезков передал партию гуманитарной помощи тюменским волонтерам

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Очередную партию гуманитарной помощи передал депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков в центр "Мы вместе" в Тюмени.

В пункт сбора помощи для участников СВО и для пострадавших от поводка региональные помощники депутата привезли продукты питания с длительным сроком хранения, а также средства личной гигиены - влажные салфетки, зубные щётки и пасты, сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду".

"Постоянно взаимодействуем с руководством этого центра, с региональными властями, стараемся собрать именно ту гуманитарную помощь, в которой в данный момент есть первостепенная потребность. Продолжаем помогать нашим защитникам, нашим землякам, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул депутат фракции СРЗП в Госдуме РФ Александр Ремезков.

Ранее в региональный штаб "Мы вместе" от депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова его помощники, активисты и председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду" передавали груз с подушками и одеялами для обустройства пострадавших от подтоплений жителей Тюменской области в пунктах временного размещения.