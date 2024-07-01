Гостей гастрономического фестиваля "Сибирский баурсак" довезет специальный автобус

vk.com/tobrayon vk.com/tobrayon

Автобусные спецрейсы из сельских поселений организовали для гостей гастрономического фестиваля "Сибирский баурсак" администрация Тобольского района и Тобольское ПАТП 20 июля. Их можно будет узнать по табличке "Этот автобус отвезёт вас на фестиваль "Сибирский баурсак".

Маршруты начнут курсировать с 10 часов. Подробней можно узнать по ссылке.

Кроме того, добраться до места проведения фестиваля можно на рейсовом автобусе № 115. Он следует от автовокзала в г. Тобольске до п. Прииртышский.

Расписание здесь.

Прямая трансляция события доступна по ссылке.