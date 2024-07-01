Жителей Тюмени угостили двухметровым тортом

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тортом в виде отеля длиной около двух метров кондитеры ресторации отеля-музея "Восток" угостили тюменцев 20 июля. Дата неслучайна — в этот день отмечается Международный день торта.

Раздачу хотели провести на улице, но из-за непостоянства погоды ее перенесли в холл отеля. Гостей попросили расступиться, чтобы сотрудники смогли занести огромный торт.

Попробовать торт пришло много горожан, в том числе семьи с детьми.

"Мы выбрали вкусы детства: брусника с вареной сгущенкой и шоколадным бисквитом. Все это обтянули специальным кремом из сливочного масла и сливочного сыра. Декор в виде окон отеля съедобный", – сказала шеф-кондитер отеля “Восток” Елена Ляднева.

По ее словам, создать такой торт получилось с первого раза. Елена Ляднева делала его вместе с двумя коллегами. Угощение весом в 35 кг испекли накануне, чтобы он был готов к событию.

С огромным тортом тюменцы управились примерно за полчаса.

Инна Пахомова