Эксперт рассказала тюменцам, как облегчить собакам прогулки в жару

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прогулка для собаки в жару не должна превышать 20 минут. Об этом рассказала тюменцам бренд-менеджер товаров для животных Александра Шикина.

"В процессе выгула не стоит перенапрягать животное физической активностью. Также важным элементом безопасной прогулки для собак являются аксессуары: шлейки требуется выбирать из дышащих материалов. Вместе с тем можно использовать охлаждающие попоны и жилетки", - сообщила она и напомнила, что собак не рекомендуется стричь в летний период. В это время шерсть для животного выступает естественным барьером от ультрафиолета и теплового удара.

Риск его возникновения, пишет "Тюменская область сегодня", можно снизить правильно выбирая время для выгула. Лучше всего делать это ранним утром или поздним вечером. В этих случаях солнце не такое интенсивное, а температура воздуха комфортная для собаки.